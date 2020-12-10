（早报讯）美国隔夜股从纪录高位回落，投资者对美国新经济振兴计划迟迟未出台而感到失望，科技股也因为面簿（Facebook）被起诉而下滑。

美国共和党及民主党仍无法针对振兴计划达成共识，而美国失业人数数以万计，让投资者感到忧心。

另一方面，美国联邦贸易委员会和多个州对面簿发起反垄断诉讼，拖累其他科技巨头公司股价。

道琼斯工业指数收跌0.35%，报3万零68.81点；标普500指数收跌0.79%至3672.82点；纳斯达克指数滑落1.94%，收报12,338.95点。

新加坡海峡时报指数周三涨17.44点或0.62％，闭市报2843.07点。

今日可关注的股票：

1.星狮物流商产信托（Frasers Logistics & Commercial Trust）脱售位于澳大利亚南部的三座工业房地产。脱售价为2960万澳元（2945万新元），高于澳洲南部房地产组合的2480万澳元账面价值和信托于2016年首次公开售股时的2870万澳元原本总收购价。

2.力宝商产信托（Lippo Malls Indonesia Retail Trust，简称LMIRT）收购Lippo Mall Puri商场的计划受阻，部分单位持有者提出反对。

持有大约6%投票权的41名单位持有者要求信托在下周一（12月14日）举行的特别股东大会上加入新的决议案。他们要求延后收购计划三个月以便对商场重新估价。

另一方面，信托接到新加坡交易所的质询，要求信托澄清商场的出租率和租金收入的计算方式。

3.日升海事（Jason Marine）子公司日昇电子（Jason Electronics）与世界银行集团（World Bank Group）达成和解协议，禁止竞标集团项目的期限缩短至六个月。

日昇电子在2017年参与世界银行的招标项目，供应和安装价值约160万美元（214万新元）的设备。公司没有在竞标书中披露会给当地合作伙伴一笔费用和佣金，违反世界银行的采购指导原则。公司在竞标结果公布前撤回竞标书，也没有付款给当地合作伙伴。

4.mm2全亚影视娱乐（mm2 Asia）宣布将把旗下新加坡和马来西亚电影院业务与香港挂牌公司橙天嘉禾娱乐（Orange Sky Golden Harvest）的新加坡电影业务合并，前者的国泰戏院（Cathay）及其他戏院与后者的嘉华院线（Golden Village）将合并。前者在新马分别有8间和14间戏院，后者在新加坡有13间戏院。双方同时协议引进一个或更多新投资者，为合并后的业务注入资金。

mm2在本月1日宣布计划分拆戏院业务，然后在本地凯利板上市。集团全资子公司mm Connect目前负责运营戏院业务。