调查：人力资源九成岗位将受科技影响

（早报讯）本地人力资源领域的职位当中，有九成将在未来三至五年，或多或少受到科技的影响。

一项调查显示，人工智能、数据分析以及手机应用的普及，改变了人力资源从业者工作的情况，其中以属于执行员或执行助理的八类岗位遭受冲击最为显著，自动化或人工智能有可能淘汰这类岗位上的职员。

人力部兼国防部高级政务部长扎吉哈周四（12月10日）出席人力资源专才学会（Institute of Human Resource Professionals，简称IHRP）主办活动时，公布这个由人力部和IHRP联合委托咨询公司韦莱韬悦（Willies Towers Watson）进行的调查结果。

人力资源领域27类岗位当中，只有人才管理（Talent Management）、人力资源业务合作伙伴（Human Resource Business Partner）以及组织发展（Organisational Development）三个部门的负责人，受到的影响最小。

另外，包括首席人力资源官（Chief HR Officer）在内16类岗位上的人力资源从业员，未来将需要借助数据分析或者其他科技辅助，以便为企业创造更高价值。这意味着，从执行助理到首席人力资源官，都应该接受适当的培训，以便掌握资讯科技新技能，避免被淘汰。

调查也发现，冠病疫情加快了科技转型的步伐，使得人力资源工作需要达到更高标准。扎吉哈指出，人力资源领域应该对科技进行投资，以便为企业创造更高价值。

以视讯方式发表讲话的副总理兼经济政策统筹部长及财政部长王瑞杰也说，冠病疫情加速了企业转型的速度，人力资源专才未来将扮演更重要的角色。

他指出，科技干扰、亚洲的发展契机以及我国人口结构的变化带来的挑战将塑造我国的未来，这意味着工作转型步伐将加快，因此需要进一步帮助员工提高技能以满足新工作的需要，或转向新的工作领域。

王瑞杰说：“作为企业战略伙伴的人力资源专才，面对变革时需要更灵敏。”