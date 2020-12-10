合约调整框架明年1月15日启动

（早报讯）从明年1月15日至2月26日，符合特定条件的本地小型和微型企业，可在一项新的合约谈判框架下，要求与相关签约方重新商讨合同，以避免受到不公平的合约条款束缚，结果被迫清盘或遭到起诉。

如果双方协商不成，无法达成一致意见，原本的合约将在这项新框架下，以公正、公平的条件终止。

律政部今天（12月10日）发表文告，公布“合约调整框架”（Re-Align Framework）的施行细则和办法。

国会是在11月3日，三读通过冠状病毒疾病（临时援助措施）（第三次修正）法案，为受到抗疫措施影响、营收显著下跌的小型和微型企业，推出合约调整框架，好让这些企业能单方面启动重新商讨合同的程序。若商讨后仍无法与对方达成共识，则无须支付提前解约的罚金。

律政部文告指出，新框架的有效期，只限明年1月15日至2月26日，前后仅六周。当局解释，这么做是为了鼓励相关签约方迅速解决合约纠纷。

换言之，有意启动谈判程序的企业，必须在2月26日以前，备好相关的资格文件，并向相关签约方提出“谈判通知”（Notice of Negotiation）。

根据文告，企业须符合以下两个条件，才能在合约调整框架下重启谈判：

■企业在2019财政年的全球集团全年营收，不得超过3000万新元；以及

■企业在2020年7月至12月的月平均总收入，得比去年同期减少至少七成。

此外，新框架也只适用于特定的企业对企业合约，例如：非住宅不动产的租赁或许可证；商用车、厂房或机器的租购或有条件销售合约；商用车、厂房或机器的租赁协议等。这些合约必须得在今年3月25日前签定。

相关签约方若反对企业启动谈判程序，或认定企业不符合谈判条件，可向当局提出异议，并交由律政部长委任的独立评估员，定夺企业的申请资格。

另一方面，小型业主如因承租方提前终止租约而面临经济困难，也可在新框架下获得补偿，金额由独立评估员决定。

公众可上网www.go.gov.sg/re-align，查询更多详情。