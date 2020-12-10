挥拳举椅砸寿星公 男子监三年10个月

（早报讯）不满遭椅子碰撞，三名酒客与寿星公大打出手，椅子酒瓶满天飞，寿星公被酒瓶砸中，哥哥兴师问罪也被打，多一名酒客今早（12月10日）被判监。

这起咖啡店打架案发生在去年8月4日晚上8时10分左右，被告陈宝治（57岁）和两名友人苏平源（59岁）以及陈勇梅（53岁）在裕廊西51街第501座的咖啡店喝酒和两名男子起冲突，大打出手。

媒体之前报道，其中一名男子是28岁的寿星公谢博聪，他起身点菜时，塑料椅子不小心碰撞到被告一伙人引起不满，双方过后爆发冲突。据目击者表示，咖啡店的地上全是酒瓶碎片，寿星公被酒瓶砸中头部，前来解救他的哥哥谢博兴（30岁）也卷入其中，被三人拳打脚踢。

陈宝治被提控蓄意伤人、参与私会党、吸毒、持危险武器蓄意伤人等5项控状。

案情显示，当晚谢博聪的椅子撞到他们后，陈宝治和陈勇梅心生不满，与对方起口角，谢博聪怒举酒瓶，陈宝治接着就举起塑料椅，和手持酒瓶的陈勇梅开始袭击对方。他用塑料椅砸谢博聪，再徒手挥拳、掷椅。事后，两人离开咖啡店，在附近的便利商店前逗留。

谢博聪的哥哥谢博兴上前兴师问罪，却被陈宝治、陈勇梅，以及之后加入的苏平源殴打。

警方不久后抵达，谢博兴被送往医院治疗，他的头部被割伤，双手和双脚都有擦伤，胸膛也有淤青，拿了3天病假，支付246元的医药费。

陈宝治今早被判监3年10个月。苏平源早前被判入狱4周，陈勇梅则已经去世。（人名译音）