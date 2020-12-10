没戴口罩买豆浆被拒后破口大骂 音乐人罚款4000元

（早报讯）阻断措施期间没戴口罩出门，52岁音乐人称为了替妻子买豆浆，连跑四家超市都被拒卖，气得他向迷你超市的女主管发飙，破口大骂“叫总统下地狱”，并指着对方“冠病都是华人惹出来的”。

这名脾气火爆的音乐人是阿里（53岁），他事后因触犯冠病19（临时措施）法令、防止骚扰法令和蓄意伤害种族情绪的被控，昨天（12月9日）认罪后被判罚4000元。

根据案情，被告在今年4月17日傍晚6时，也就是阻断措施期间，骑脚踏车出门买豆浆，但他没戴口罩，连跑三家超市都被拒卖。他辗转来到裕廊西第61街第651座

组屋底层的迷你超市，直接拿了纸包装豆浆打算付钱，但来自中国的女主管（32岁）见他没戴口罩，用英文告诉他“抱歉，没有口罩不能（买东西）”。

岂料，被告当场被激怒，恼羞成怒地对着女主管大骂。

女主管拿出手机拍下视频，被告见状，竟暴怒对女主管比中指又飙粗口，甚至大骂，“去你的！叫总统下地狱！”

女主管不甘示弱，扬言要将视频上传到面簿后，被告才说自己忘了戴口罩，出门只是为了买一样东西，随后激动指着女主管说“冠病都是你们（华人）惹出来的！”

他事后怒气冲冲将豆浆放回原位，骑脚踏车离开。代表律师表示，被告的妻子身体不适，他为了帮妻子买豆浆匆忙出门，才会忘了戴口罩。被告当时请求女主管通融，遭到拒绝，一时没控制住脾气才会做出这类行为。

律师说，被告当时曾道歉，并说了“谢谢”才离开迷你超市，事后懊悔不已。

骂人视频被上传面簿后，瞬间被疯传，愤愤不平的网民隔天报警。

女主管当时拍摄的视频时长19秒，该视频被上传至面簿后被疯传，一名网民不耻他的行为，隔天报警揭发被告恶行，警方确认被告身份后将他逮捕。

律师代为求情时指，被告是一名音乐人，主要靠表演赚取收入，但工作却因冠病疫情而大受影响。他的妻子是护士，有伤在身无法工作，他还需要承担妻子的医药费。

另外，两人的17岁儿子也即将进入高等学府，但他目前没有收入，全靠他的储蓄支撑一家人。