“你给我出来” 女雇主撞见女佣被袭胸报警捉夫

（早报讯）一身酒味夜闯女佣和女儿同睡的房内，男雇主趴在女佣身上，把手伸进女佣上衣袭胸。女雇主临危救难，开门一句“你给我出来”，将丈夫揪出房外“修理”一番，再亲手把他交给警方处置。

《联合晚报》昨日（12月9日）报道，34岁的帕尔被指于2018年11月26日至12月17日之间，三次对女佣做出越轨之事，一次抓37岁缅甸籍女佣的手；一次环抱女佣还逼她为自己手淫；一次夜闯女佣睡房袭胸。

被告不认罪，案件昨日开审，控方传召受害女佣供证。

女佣庭上说，2018年12月17日当天，雇主一家搬到新住所，她那天很忙很累，又感到有点不舒服，吃了药后，晚上11时许就睡了。

熟睡中，女佣突然感觉重物压在身上，还闻到一股浓浓酒味。她睁眼一看，发现原来是被告压在她身上，他当时还把手伸入上衣非礼她的左胸。

女佣吓得不知所措，用手肘推开被告，大声地问他“你在做什么？”，没想到被告似乎没有收手之意，还厚颜无耻地说:“你太大声了，会吵醒孩子的”。

女佣当时很想站起来，无奈被吓到身体不听使唤，完全动弹不得。所幸在关键时刻，被告的老婆闻风而至，她推开房门，脱口一句“你给我出来”，把被告揪出房外，还打了他两三下。老婆事后安抚女佣，把她带到另一间睡房，接着报警。

她记得，警方很快抵达，被告当场遭逮捕，而一名女警则将她带到医院进行检查。

审讯昨日告一段落，择日续审。