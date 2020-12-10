七所特需学校后年起搬入新永久校舍

（早报讯）七所由政府资助的特需学校将在后年起陆续搬入新的永久校舍，继续为有需要的学生提供适当的就学机会。

教育部今早发表文告宣布，这七所特需学校当中有四所是针对患有自闭症障碍（Autism Spectrum Disorders，简称ASD）的学生，即为忆恩学校的第二校园、彩虹中心义顺公园学校（Rainbow Centre Yishun Park School）、慈光学校（Metta School）的第二校园，以及AWWA属下的第二校园。

另外三所则是针对有能力接受主流教育的自闭学生，即为新光学校（Pathlight School）的第二和第三校园，以及圣安德烈教会医院（St. Andrew's Mission Hospital）未来将成立的学校。

教育部在去年11月至今年11月之间公开邀请社会机构提交计划，建立学校来接收有能力接受主流教育的自闭学生。当局共收到了七间符合条件的机构的申请，最终获选的是圣安德烈教会医院。

这间新学校计划从2022年开始招生，并会先迁入位于武吉巴督的尤索夫依萨中学（Yusof Ishak Secondary School）校舍，直到设在金文泰的永久校舍在2027年建设完毕。