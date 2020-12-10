旅游局：“无目的地”游轮试航计划继续进行

（早报讯）皇家加勒比国际游轮海洋量子号昨天（12月9日）出现的疑似冠病病例，经证实是虚惊一场后，我国将继续推行“无目的地”游轮度假试航计划。

新加坡旅游局今天发文告指出，政府将在下来几个月持续观察试航计划的情形，再决定游轮业的下一步。

12月7日出航的海洋量子号，载有1680名乘客和1148名工作人员，原定今天回返新加坡，但因出现疑似冠病病例而提早折返，昨早8时30分抵达滨海湾游轮中心。

原本在船上确诊感染冠病的83岁新加坡籍男乘客，经国家公共卫生实验室三轮检测确认后，今天证实没有染疫。

新加坡旅游局在文告中形容，有关当局和游轮业者在处理这起疑似案件时，反应“迅速有力”。例如，男乘客在船上“确诊”后，当局和业者旋即启动应急机制，包括停止船上所有休闲活动、要求乘客留在舱房不要外出、立即隔离密切接触者，以及通过“合力追踪”应用和防疫器追踪接触者等。

文告也指出，除了上述紧急应对机制，当局和业者也采取其他防疫措施，包括在登船前和下船后对乘客强制进行病毒检测、减少载客量以及严格的安全距离措施等。旅游局说：“政府将在下来几个月持续观察试航计划的情形，再决定游轮业的下一步。”

新加坡旅游局局长陈建隆说：“安全仍然是我们的首要考量，昨天的事件为我们今后的试航计划提供了宝贵的经验，例如使用合力追踪来有效追踪接触者是重要的。经过昨天的事件，我们有信心，我们未来因应任何冠病病例的反应，会是迅速而有效的。”

游轮业者：欣见男乘客无恙

皇家加勒比国际游轮今午也透过公关公司作出回应。业者表示，欣见男乘客证实没有染疫，并祝福他早日康复。男乘客前天晚上因腹泻而在船上求医。

皇家加勒比国际游轮也感谢政府指导，并承诺继续同当局合作，完善相关机制和程序，以保障乘客、船员和本地社区的健康与安全。