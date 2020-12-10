结合看护服务的新乐龄组屋 住35年约12万元

（早报讯）政府将在明年2月试行推出我国首批社区关爱组屋，供年满65岁的年长者申购。每个面积为32平方米的单位都会融入亲乐龄设计，居民平时可在每层楼特辟的社区空间和左邻右舍交流，所需看护服务会有专人帮忙安排，也享有简单家居维修、基本体检和24小时应急服务等。

由国家发展部、卫生部和建屋发展局联合推出的社区关爱组屋（Community Care Apartments）沿用辅助生活（assisted living）的概念，为年长者提供结合住宅和看护模式的全新住房选项。首批组屋将率先落户武吉巴督西9道。

根据三个部门今天（12月10日）发表的联合文告，除了建造约160个住宅单位，同个发展项目也会结合小贩中心、社区花园和健身中心等设施，为居民带来更多日常便利。项目预计2024年竣工。

每户居民都须购买基本服务配套，除了提供全天候应急服务和精心策划的社区交流活动以外，组屋也会有一名社区经理帮忙安排居民所需看护服务和解决简单的家居维修等。居民还可根据生活需求选择添加额外服务，例如家务管理、送餐、洗衣和医疗护送等。

申请者必须年满65岁，他们可选择屋契介于15年至35年的单位，前提是屋契必须足以让他们和配偶都居住至95岁。

社区关爱组屋将优先保留给在日常生活活动上需要长期援助的申请者。年长者也可找上同样打算申购的亲朋好友结伴申请共同抽签，若成功可一起选购各自的单位。

从下周一至明年3月31日，公众可前往大巴窑建屋局中心的实体展览了解详情，也可从明年1月4日起参观示范单位。为遵守安全管理措施，访客须提前在建屋局网站上预约。