黄永宏：联合声明中重申合作 亚细安防长扩大会议有“实质成果”

（早报讯）包括中美两国在内的亚细安加八国防部长今天顺利达成共识，在非正式会议后的联合声明中重申自由、开放、包容与尊重国际法的重要性，也坚定地表达各方将致力防止怀疑加深与错误判断，且也会减少任何以零和游戏为考量的行为，确保各国继续在不断改变的地缘政治环境中抓紧合作机遇，共同克服挑战。

国防部长黄永宏医生在本届亚细安防长会议与亚细安加八防长扩大会议结束后也指出，两场会议发布的联合声明都为各国应对现有与未来防务挑战建立共识，包括肯定了依循法治和平解决争端的精神，尤其是在南中国海争端中坚持这些原则。

他认为，这显示尽管中美两个大国在观点上存有分歧，各方仍有意共同努力面对未来，是此次会议达成的显著成就。

黄永宏指出，南中国海海事争端占据了这次讨论与演讲的大部分时间，但各方都同意中国应尽快与亚细安国家完成《南中国海行为准则》磋商，并且同意该准则应依据包括《联合国海洋公约》在内的国际法制定。

此外，防长们也深入讨论由印度尼西亚提议的反恐情报共享计划，探讨如何交换与分享各自搜集到的武装组织活动情报，并共同开发共享暴力极端分子信息的数据库。黄永宏指这是系列会议另一达成的共识，我国也支持这项名为“我们的眼睛”（Our Eyes）的计划。

他说：“我认为这些都是这次会议令人感到欣慰的一些实质成果。”