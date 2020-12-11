最新研究发现 本地候鸟不远万里飞越喜马拉雅山脉繁衍

（早报讯）千万别小看在我国过冬的候鸟们，本地最新一项研究发现，它们可是能越过世界最高的喜马拉雅山脉，飞行上万公里，只为繁衍后代的好手。

国家公园局的研究人员经过五年的努力，首次确认部分从东南亚出发的候鸟，会选择中亚迁徙路线（Central Asian Flyway），直接飞过喜马拉雅山脉，到青藏高原或俄罗斯繁殖下一代。

这打破了学界原有的既定印象，即大部分在东南亚过冬的候鸟，会为了避开气候恶劣、空气稀薄的喜马拉雅山脉，选择绕道靠近沿海地区的东亚-澳大利西亚迁徙路线（East–Asian Australasian Flyway）。

我国也因此成为了两条重要候鸟迁徙路线的交汇之处。其中双溪布洛湿地保护区和乌敏岛自然保护区仄爪哇（Chek Jawa）是候鸟迁徙途中的重要一站，每年会迎来超过40个品种的约2000只候鸟在此栖息。

公园局团队通过给15只在本地过冬的候鸟中杓鹬（Whimbrel）和红脚鹬（Common Redshank）安装光敏定位仪（geolocators）和卫星追踪器（satellite tracking devices），跟踪并分析它们的飞行轨迹和迁飞停歇状况等，得出以上研究结论。研究报告今天发表在自然科学领域期刊《科学报告》（Scientific Reports）。

团队认为，这些全新的研究发现，能有助位于迁徙区内的各国研究人员、保育人士及政策制定者更深入了解东南亚候鸟的迁徙生态，及时圈定并保护候鸟途径的“休息站”。