明年大宝森节取消祈福和还愿游行

（早报讯）有鉴于冠病疫情，明年1月28日的大宝森节将如期举行，但祈福和还愿游行将被取消，“卡瓦迪”也不被允许，印度教信徒也须预先预订时间进入寺庙。

以往，有上千名印度教信徒参加大宝森节的还愿游行，信徒头顶奶壶，或浑身扎满钢针和钢线，抬着插满孔雀羽毛的“卡瓦迪”（Kavadis），分批从实龙岗路的实里尼维沙伯鲁玛印度庙（Sri Srinivasa Perumal Temple），步行约三公里前往位于登路的丹达乌他帕尼印度庙（Sri Thendayuthapani Temple）。

不过，根据两家印度庙以及印度教基金管理局（Hindu Endowments Board）昨天发布的文告，今年的祈福和还愿游行将被取消，节日活动将只在丹达乌他帕尼印度庙内及其周围进行。

只有从明年1月3日起通过丹达乌他帕尼印度庙的网站，预先预订的时间段的信徒将被允许进入寺庙，没有预先预订的信徒不能进入。信徒也不可携带自己的奶壶（Paal Kudams），只能使用寺庙所提供的，奶壶的数量将被限制，以确保寺庙遵守严格的安全管理措施。

所有形式的“卡瓦迪”不被允许，那些在舌头、脸颊、前额、手臂以及腿部等穿孔的信徒，或者携带任何其他形式的物体以及工具，都不允许进入寺庙。