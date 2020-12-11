本地研发治疗冠病抗体药物正式开展第三阶段临床试验

（早报讯）本地研发的治疗冠病抗体药物将从今天起对1305名冠病确诊病患进行第三阶段临床试验，以研究其治疗效用。试验一旦成功，或能正式成为冠病用药。

这款由本地生物科技Tychan公司所研发的TY027是针对严重急性呼吸综合征冠状病毒2（SARS-CoV-2，即冠病病毒）的单克隆抗体（Monoclonal Antibody）。

第三阶段的试验将通过对1305名患冠病的志愿者，研究TY027的治疗效用，包括药物是否能减缓病情、加速康复，以及能否提供暂时性保护，避免被病毒感染。

Tychan公司创办人黄英勇教授介绍，第三阶段试验将从今天起在新加坡中央医院和国立大学医院开展。另外，樟宜综合医院和盛港综合医院也将转介病人参与试验。

由于本地冠病病患的人数不多，试验也将在国外医院进行，包括以色列的舍巴医疗中心(Sheba Medical Center)。

TY027的研发得到了新加坡国防部、卫生部、经济发展局等政府部门与机构的支持。在新加坡政府整体协作（Whole-of-Government）冠病抗体的支持下，公司也正在探索和其他国家的医疗机构合作展开试验，希望尽快能召集足够符合条件的志愿者，完成试验，并将成果提交至监管机构审查。

黄英勇教授说：“冠病疫苗一般是刺激人体产生抗体，因此能提供更长久的保护。抗体药物则是直接在人体内植入抗体，一般上只会在体内残留月三个月，效果也只会持续一个月左右，因此比起预防感染，起作用更在于治疗。另外，并不是所有人都适合进行疫苗接种，抗体药物能为他们提供治疗方法和保障。”

公司在今年2月开展研究工作，并已于今年5月进行了第一阶段临床试验，对23个健康志愿者进行测试，观察药物有没有副作用。结果显示，健康志愿者在注射TY027之后并未出现负面反应，研究人员之后将剂量提高至30mg/kg也没有出现严重副作用，因此决定直接进入第三阶段临床试验。