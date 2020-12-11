职总新成立两个自由职业者协会

（早报讯）属于音像创意内容领域的自雇人士与自由职业者，以及个体配送员，接下来将有两个协会分别为他们集体发声。

全国职工总会周五（12月11日）上午发文告说，职总自由业者和自雇人士署（U FSE）过去几个月都在和以上两组自由职业者接触。通过这些交流，U FSE发现对方已经做好成立正式的协会的准备，因此支持他们成立协会。

新成立的两个协会分别是音像与创意专业人士协会（Visual, Audio, Creative Content Professionals Association (Singapore)，简称VICPA），以及全国配送人员协会（National Delivery Champions Association，简称NDCA）。

摄影师、摄像师、录音师、灯光师、监制与编剧等音像创意内容领域的自由职业者将能够加入VICPA成为会员；NDCA则代表送餐员、送货员和文件递送员等个体配送员。

职总的文告说，这两个协会将推动更好的工作保障及前景，并和利益相关者紧密合作，解决这两组自由职业者面对的工作问题、加强支援框架，以及提升工作前景。

在本地，代表自由职业者的协会还包括去年初成立的全国导师与教练协会，以及更早前成立的全国德士师傅协会和全国私人出租车司机协会。