新加坡金管局在沪设第二个驻华代表处

新加坡金融管理局在上海设立第二个驻华代表处， 这是新沪密切关系的证明，也标志着双方金融合作翻开新篇章。

新加坡教育部长兼财政部第二部长黄循财今天（11日）上午为新加坡—上海全面合作理事会第二次会议开幕致辞时宣布了上述消息。

去年8月出任理事会新方联合主席的黄循财指出，作为国际金融中心，新沪在促进经济和深化区域一体化方面有许多携手合作的机会。双方的金融机构也有意识并一直在积极寻求共同发展的新机遇。

黄循财介绍说，新加坡和上海作为亚洲重要枢纽，不仅有互补优势，还可以通过合作释放巨大的协同效应。上海是许多新加坡公司进入中国的第一个站点。截至今年6月，新加坡在沪项目超过5000个，总额达180亿美元（240亿新元）。同时，新加坡也是国际投资者的门户和进入东南亚市场的跳板。

他提出，新沪双方在现有的深厚基础上，应继续深化金融的互联互通，包括在资本市场之间建立更紧密的联系，深化跨境人民币合作以及加强金融科技合作。

除了金融领域，黄循财还提出下来双方应在运输供应和创新两个重点领域继续加强合作。

黄循财指出，在冠病疫情最严重时期，尽管双方航空公司的载客量及飞行频率大幅下降，但仍保持了航线的运营。

他提到两国领导人最近同意将共同努力提高新中快捷通道的利用率，逐步恢复两国客运航班和人员往来。

黄循财说，作为密切的合作伙伴，他希望上海能够成为中国较早恢复航空旅行和人员流动的地区之一。他说，双方可以借鉴在疫情防控方面的经验，并就如何安全有序地加强互联互通的最佳实践进行交流。

今年接过理事会中方联合主席一职的上海市市长龚正在会议闭幕致辞时回顾说，尽管遭遇全球范围的疫情持续冲击，但两地依托沪新全面合作机制，共克时艰，合作亮点纷呈。

展望未来合作，龚正说，双方在中国“双循环”建设、自贸区的提升以及长三角一体化发展三个方面有广泛的合作空间，新加坡有一系列值得上海借鉴的经验。

新加坡贸工部兼文化、社区及青年部政务部长，也是理事会新方联合副主席的刘燕玲主持了本次视频连线会议。

她在会后接受媒体访问时说，理事会通过此次会议签署了包括政府机构、银行及科创公司等10项合作备忘录，并启动了三个项目，说明疫情之下新沪紧密合作的成效依然显著，她希望在现有环境下，双方能继续保持并加强交流。