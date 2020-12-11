不满遭“性挑逗”怒捅菲国男九刀 20岁青年认罪

（早报讯）晚上搭巴士坐在20岁青年旁边，29岁男子以为遇上“对的人”，写字挑逗，结果却“惹错人”，惨遭青年连番暴打，全身还遭对方用利器捅至少九次。

这名青年伊达哈菲（20岁）事后被控五项控状，包括持危险武器重伤他人、蓄意伤人、抵触滥用毒品法令和冠病19（临时措施）法令。他昨天承认三项，余项交给法官下判时一并考虑。伤者则是29岁的菲律宾籍男子。

《联合晚报》早前报道，今年8月20日，在宏茂桥1道一带的巴士站发生骇人蓄意伤人案，大批警员随后赶到现场，引起居民关注。

根据案情，被告当晚8时45分搭巴士回家，他当时坐在靠窗的位子，伤者后来搭上同一辆巴士，坐在被告旁边。

途中，伤者不停偷瞄被告，随后拿出手机写了一句性挑逗的话，并出示给被告看，但被告没有理睬他，他便将手机收起来。

被告后来越想越气，比了手势示意伤者跟他下车。不料，两人一下巴士后，被告就挥拳打伤者的脸部。伤者吓得跑开，但被告紧跟在后又补上几拳，伤者随即被打趴在地。

伤者后来不停道歉，并哀求被告住手，但怒气冲天的被告持续对他拳打脚踢。在马路对面的路人见状赶紧朝被告大喊，被告于是掉头离开。

不过，他没走几步就看到路旁有个利器，他竟捡起利器倒冲到伤者面前，先挥拳把伤者打倒在地，再用利器朝对方猛捅至少九次。

被告随后才将利器丢弃在路旁，接着走路回家。调查显示，被告也曾在8月4日因涉毒被捕，他事后坦承服用了俗称“蘑菇”的新化合致幻药。

法官下令提交缓刑监视和青年改造所报告，案展本月31日下判。