我国未来五年投资250亿元强化科研能力

（早报讯）政府准备在未来五年投入250亿元，持续强化和深化我国的研究与创新能力，经费比过去同期增加逾三成，每年的投资金额占我国国内生产总值的1％。

在这笔预算中，约四分之一将用于扩大现有的四个重点研究领域，以因应我国的新发展需求。例如，政府下来将把流行病的防治工作，纳入原有的健康与生物医学研究领域，工作目标包括制定一套全国流行病防备和应对研发计划（National R&D Programme for Epidemic Preparedness and Response，简称PREPARE），通过样本生物库、疫情扩散模型等科研项目，壮大我国抗击流行病的实力。

副总理兼经济政策统筹部长及财政部长王瑞杰，今天（12月11日）率领四位内阁成员召开记者会，公布国立研究基金会（National Research Foundation，简称NRF）即将在下个五年推动的“研究、创新与企业2025计划”（Research Innovation and Enterprise 2025，简称RIE2025）。同场出席记者会的还包括：贸工部长陈振声、教育部长兼财政部第二部长黄循财、永续发展与环境部部长傅海燕，以及通讯及新闻部长易华仁。

根据当局的预算编列，在250亿元的拨款中，65亿元将用于扩大四个对我国具有战略意义的重点研究领域；73亿元用来提升学术和研究机构的科研能力；52亿元投入支持创新与企业化；22亿元用以培育科研人才。剩余37.5亿元的用途则暂时“留白”，好让政府有余裕，能配合科学和科技发展，适时进行必要投资。

这项RIE2025计划，已在昨晚获得RIE理事会一致通过。以李显龙总理为首的RIE理事会，除了由我国政府部长组成，其27位成员还包括多名国内外的科技与研究领域领袖。理事会昨晚透过视讯召开会议。

身兼国立研究基金会主席的王瑞杰指出，经过30年的投资与努力，新加坡的科研成果已逐渐显露。以今年的冠病疫情为例，正因为政府多年来持续在流行病防治上进行投资，我国才能迅速因应疫情发展，包括在疫情暴发后研发出Fortitude试剂盒和cPass血清检测等。

王瑞杰说：“这些投资意义重大，凸显了新加坡对研究、创新和企业投资的坚持。我相信，这些投资将推动经济复苏和增长，并满足我们的国家需求。RIE2025也将推动我国发展成全球和亚洲（Global-Asia）的科技、创新和企业枢纽。”