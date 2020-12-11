邱德拔医院检测结果出错 约90名乳癌患者或已接受“非必要治疗”

（早报讯）邱德拔医院实验室的乳腺癌检测结果出错，导致约90名乳腺癌患者自2012年以来，可能接受了不必要的治疗。卫生部正与邱德拔医院合作检讨检测步骤，避免类似事件再次发生。

邱德拔医院今天（12月11日）发文告说，该院估计有180名患者可能收到了错误的检测结果，当中有约一半可能接受了治疗。

治疗中采用的抗癌药通常是赫塞汀（Herceptin/Trastuzumab），受影响的患者接受治疗后可能出现心脏问题、腹泻、发冷以及发烧等症状。

初步调查显示，在人类表皮生长因子受体2（Human Epidermal Growth Factor Receptor 2，简称HER2）检测中采用的错误染色过程（staining process）是导致检测结果出错的原因。

文告说，HER2检测被用于确定患者的乳腺癌发展到了何种严重的程度，从而让医护人员对症下药，而不是用来判断患者是否患癌。

发现检测结果出错后，邱德拔医院已追查到所有受影响的患者及其早在2012年起采集的样本，并送往外部实验室，加快重新检测。

邱德拔医院行政总裁许桂珍向受影响的患者、家属及肿瘤科医生深表歉意。她说：“她们需要承受这一切，我感到非常抱歉。我们将提供所有必要的支援及协助，并将尽力照顾她们。”

卫生部回应此次事件时表示，卫生部于11月24日接获这起事件的通报，并且严重看待这起事件，正在与邱德拔医院合作检讨检测步骤，避免类似事件再次发生，并已提醒邱德拔医院及其他医疗机构就其他检测的实验室操作步骤进行检讨。

卫生部也正观察邱德拔医院如何确保受影响的患者获得适当的支援及干预。

若发现医疗机构抵触私立医院和诊疗所的相关法规，当局将采取执法行动。

乳癌是本地女性第一大癌症，占所有癌症病例的三成。