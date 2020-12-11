病毒阻断措施后首场大型音乐会登场

（早报讯）滨海湾金沙的大型剧院本月一连两晚将主办500人的流行音乐售票演唱会。这将是今年4月以来在本地举行的最大型音乐盛会，也是该场地在病毒阻断措施期间关门后首次再开放让公众进场。

名为“Back To Live”的演唱会将在下周五（18日）与周六（19日）晚上于金沙剧院举行，活动由新加坡旅游局主办。金沙剧院一般能容纳超过2000人。

根据滨海湾金沙发布的文告，卫生部将在现场试行如何安全地为参与这类大规模活动的公众进行入场前检测。例如，所有持票者届时将必须在入场时证明他们的抗原快速检测结果呈阴性。

检测将是免费的。持演唱会两天票券的公众可提早抵达场地进行免费测试，或事先到指定的诊所接受测试。持一天票券者则必须在演唱会前一天晚上11时之后先到诊所测试。

演唱会场地将实施安全距离措施。入场后，公众席将分区，每一区最多50人，各区再分成每组最多五人；各组之间距离必须至少一公尺，且不能有互动。

新加坡旅游局景点、娱乐与新景区开拓执行署长黄瑜琳指出，下来是否能允许更大规模的活动复办，取决于近期一系列活动的试行结果。她也指出，有关当局的首要考量将是活动出席者的健康和安危。

这场演唱会的主要表演者是本英语歌手，如金文明（Benjamin Kheng）、林宇（Charlie Lim）和THELIONCITYBOY等。