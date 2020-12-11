理工学院和工教院国际学生学费调高

（早报讯）从明年新学年起，就读理工学院和工艺教育学院的国际学生全年学费将调高。理工院外籍学生全年学费调涨200元；工教院外籍学生学费涨幅则介于两元至300多元。新加坡公民和永久居民的学费维持不变。

工艺教育局和五所理工院星期五（11日）下午3时30分起陆续更新网站，公布明年新生的学费。

以理工院来说，本地公民和永久居民的明年全年学费，分别为2900元和6000元，与今年相同。唯有国际学生的学费调高至1万1000元，涨幅为200元。

工教院的情况类似。修读国家工教局证书（Nitec）课程的本地公民和永久居民，明年全年学费维持今年的水平，分别为446元和5634元；国际学生的学费则调高至1万5572元，涨幅是302元。

至于高级国家工教局证书（Higher Nitec）课程，本地公民和永久居民的全年学费，明年分别维持在626元和7844元；国际学生的全年学费只稍微调高两元，至2万零482元。

教育部日前也宣布调涨非亚细安外籍学生的学费。明年1月起，就读本地政府或政府辅助学校的非亚细安外籍学生每月学费将上调25元到50元不等。新加坡公民、永久居民与亚细安学生的学费保持不变。

就读本地小学的非亚细安成员国的外籍学生，每月学费将从750元上调25元至775元；中学，以及初级学院与励仁高中的每月学费将分别增加50元，至1450元与1800元。