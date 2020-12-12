汽车U转失控撞断栏杆再撞树 前座乘客颈刺伤

（早报讯）杨厝港今早严重车祸，汽车U转时不知何故失控，撞飞栏杆再迎面猛撞大树，前座的哥哥首当其中，颈项被尖锐物体刺中，血流不止，驾车的弟弟惊慌拨电向家人求救，哭说：“哥哥的颈项被刺中，流了很多血！”

这起车祸发生于今早10点15分左右，地点是杨厝港弯和杨厝港路交界处。

目击者林先生（47岁）透露，当时他看见出事的红色轿车正在进行U转，但因为角度不太正确，稍微往后退了一点。

他说：“当时交通灯转绿，我打算继续直行，谁知突然听见一声巨响，转头就看见车子撞断了中间的栏杆，然后猛地正面撞上路边的一棵大树。我于是立即报警求助。”

当时红色轿车的司机是26岁男子努尔沙菲（Nurshaffidd），而前座乘客则是他的二哥布拉迪（Badridd，29岁）。车祸发生时，据悉有尖锐物体刺进布拉迪的颈脖处，造成他鲜血直流。

两人的大哥赛安斯（Syamsidd，31岁）在现场接受访问时透露，当时小弟惊慌失措地打给他，告诉他两人遭遇车祸，二弟的颈部被尖锐物体刺中。

“小弟尝试把二弟扶出车外，但他支撑不住差点摔倒。我于是告诉小弟，让二弟继续坐在车上，然后立刻打电话呼叫救护车，以及用手捂住他脖子的伤口。”

根据目击者提供的视频和照片，医护人员后来用担架将伤者抬下车，在旁边的草地上为他进行急救措施，紧接着两人就直接被救护车送走了。

据观察，车子的玻璃并没有被砸破，但车头损毁比较严重，车子的安全气囊也弹出。伤者究竟是被什么物体刺中，目前仍不得而知。