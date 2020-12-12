疑利用职务之便 妇女涉盗领460口罩

（早报讯）一名47岁女子疑利用职务之便，涉盗用他人身份证号码，再从民众俱乐部的自动贩卖机，领取超过460个口罩，事后被捕。

警方昨晚发文告指出，10名男女涉冒用他人身份资料，到淡马锡基金会设立的自动贩卖机领取免费口罩，目前遭警方调查。

涉案的一名47岁女子涉非法获取他人的个人资料，在未经授权下，从杨厝港民众俱乐部的贩卖机，领取了460个可重复使用口罩，她事后被逮捕。

据记者探悉，该女子是利用职务之便，盗取了他人的个人资料。

另外，一名33岁女子则同样在未经授权下，从丹戎巴葛民众俱乐部的贩卖机，领取两个可重复使用口罩。

文告指出，10名男女当中，还包括年龄介于12岁到19岁的4男4女。他们涉嫌在多个地点的贩卖机，非法领取总共90个可重复使用口罩。

这10人都在涉嫌欺骗的罪名下被调查。

根据刑事法典224章第420节条文，诈骗罪名若成立，可面临长达10年监禁和罚款。一旦非法保留个人资料作为非法用途罪名成立，则面临最长三年监禁，或最高1万元罚款，或两者兼施。

另外，公众如果无法从口罩派发机领取到口罩，可拨电1800-738-2000，或电邮staymasked@temasekfoundation.org.sg查询。