李总理：新加坡与太平洋联盟自贸协定是两地战略纽带

（早报讯）经过三年磋商，新加坡与太平洋联盟四国距离签署自由贸易协定，如今只差一步之遥。李显龙总理指出，即使贸易保护主义抬头，反全球化浪潮涌现，这项进展显示太平洋两岸国家仍希望深化彼此关系，达成互利共赢的贸易安排。

李总理昨晚（12月11日）透过视讯，出席了在线上举行的第15届太平洋联盟（Pacific Alliance）峰会。此次峰会由智利总统皮涅拉主持。这是李总理首次参加峰会，外交部长维文医生陪同出席。

太平洋联盟由智利、哥伦比亚、墨西哥和秘鲁这四个南美洲国家组成，是全球第八大经济体，各国国内生产总值合计达4.05万亿美元（约5.41万亿新元）。

李总理今天在面簿发文指出，我国与太平洋联盟经过三年磋商，如今已在自贸协定的谈判上取得显著进展，达成“实质性的结论”。他形容，这项协定将是连接世界两个繁荣地区的一个战略纽带。

根据贸工部文告，新加坡与太平洋联盟四国将致力在明年签署协定。

李总理说，在这项自贸协定下，太平洋两岸五国将在数码经济、能源和基础建设方面深化贸易往来与合作。

“这项自贸协定是一个信号，说明太平洋两岸的国家、政府和人民即使面对保护主义和抵制全球化的压力，仍希望相互接触，深化关系，互利共赢，并未为所有人创造一个更美好的世界。”

贸工部长陈振声今天也透过文告表示，对贸易谈判取得进展感到鼓舞。

“太平洋联盟-新加坡自由贸易协定将为我们的企业和人民扩大市场准入，并带动贸易流动和机会。令我感到鼓舞的是，我们已经基本完成了关于这一重要协定的谈判。这不仅标志新加坡与太平洋联盟成员的关系翻开了新篇章，还将协助我们各国与各自地区持续深化合作及往来。”