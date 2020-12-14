三家水景设施维修商串谋 遭竞消委罚款逾41万元

（早报讯）三家承包商在游泳池和其他水景维修服务招标中操纵竞标价，被新加坡竞消委罚款41万9014元。

新加坡竞争与消费者委员会（简称竞消委）周一召开记者会公布以上消息。这三家被裁决的公司是CU Water Services、Crystalene Product和Crystal Clear Contractor。它们主要为酒店和共管公寓等项目内的游泳池、水疗设施（Spa）、喷泉和其他水景设施等，提供维修服务。

竞消委说，这三家公司在投标这些项目的维修服务时，串谋操纵投标价格（bid rigging），触犯了竞争法令第34节的反竞争协议条款。

该行为不仅导致三家公司的竞标行为不具竞争压力，无法给潜在客户提供最好报价，还让客户产生错误印象，以为三家公司提供标价是竞争性招标过程所得出的结果，而事实却非如此。

竞消委首席执行官佘奕可说：“操纵竞标价是其中一项最具破坏性的反竞争行为，此举扭曲了招标过程，以致顾客无法从招标中取得最物有所值的结果。招标者必须独立准备标价，不得参与任何具有反竞争行为的讨论，协调或计划。”

竞消委是2017年9月开始对这三家公司进行调查，发现CU Water与Crystalene之间达成协议串通竞标，而CU Water与Crystal Clear之间则达成另一个协议。

两家公司本应各别竞标，可是一家公司会要求另一家公司提供支持报价，开出比自己更高的报价，从而提高自身价格优势，更有机会赢得竞标。有时，一家公司会指定另一家公司开出指定报价。

CU Water与Crystalene在2008年8月13日至2017年5月29日期间，以及CU Water与Crystal Clear在2011年8月20日至2017年6月16日期间，共涉及521次串谋操纵投标价格行为，导致220名客户受影响。这些客户包括吉真宾乐雅酒店（Parkroyal on Kitchener Road）和雅登苑（Adam Park）共管公寓等。

三家公司所需缴的罚款为：CU Water Services30万8680元、Crystalene Product4万1541元和Crystal Clear Contractor6万8793元。

竞消委表示，后两者罚款较少，是因为在当局展开调查后，它们申请加入竞消委的“宽免计划”（Leniency Programme），通过向当局提供违规行为的相关资料换取从轻发落。

另外，它们也申请了快速通道程序（Fast Track Procedure），承认反竞争行为，并迅速配合竞消委调查合作，加快竞消委的调查程序效率和节省资源，所以罚款金额减少10％。

竞消委指出，这是自快速通道程序于2016年12月1日生效以来，首个实施快速通道程序的案例。

佘奕可强调说：“任何被邀请参与反竞争协议的企业应该立即拒绝这种做法，并公开远离任何此类的讨论。”

她也呼吁任何目前参与卡特尔（cartel）的企业应该向竞消委申请宽免。在宽免计划下，如果企业是首位通知竞消委并提供卡特尔活动证据的卡特尔成员，可能会豁免处罚（如果竞消委未启动调查）。此外，根据快速通道程序，承认反竞争行为的企业将有资格减少罚款金额。