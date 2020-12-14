“罩”字当选年度汉字

（早报讯）“字述一年2020”汉字投选结果出炉，“罩”字以400多票大幅领先，当选年度汉字。

16天的投选活动共收到近1万张记名选票。其中，“罩”字获得2415张选票，占了总票数约四分之一。排名第二和第三的则是“瘟”字和“封”字，分别获得2026票和1431票。

冠病疫情暴发后，口罩从我们生活中一件可有可无的东西，一跃成为我们长时间亲密接触的日常必需品。在与罩为伍的日子里，我们努力接受并适应新常态。

《联合早报》兼《联合晚报》总编辑吴新迪说：“去年‘字述一年’活动结束后，我们就在谈2020年‘字述一年’迈入10周年，希望会是精彩的一年。没想到，今年还真是个特殊的一年，也使今年入围的年度汉字都别有意义。”

“疫情的来袭，让我们的生活离不开罩，即便是呼吸、说话，也要通过它，下来即使有了疫苗，戴口罩应该还是重要的防疫措施，因此许多读者选它作为年度汉字，可说意料之中。”

新闻中心总编辑韩咏梅也说：“罩字反映了汉字的多义性，表面上是口罩的‘罩’，这是名词；另一方面它也是动词，概括了被疫情笼罩的一年，同时也让人思考，在困难的时期，我们要‘罩住’和关照什么东西。因此，以这个字来叙述2020年，很有意义。”

按得票排名，另七个入围汉字是：宅、灾、命、惶、关、囤、误。