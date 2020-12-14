乌节路公寓失火 女佣与雇主仓皇逃

（早报讯）公寓主卧室突起火，女佣与雇主一起接水灭火，无奈控制不住火势，仓皇逃生。

这起火患发生在昨天（12月13日）清晨4时40分，地点是乌节路一带经禧坡（Cairnhill Rise）的Astoria Apartment公寓的一间六楼单位。

根据民防部队面簿贴文，火患涉及卧室内的物品。从照片可见，屋内的物品几乎被烧成灰烬，屋顶塌陷，墙壁被熏黑，窗户全部破碎。

记者昨午走访时，公寓一楼都可闻到刺鼻的烧焦味，楼下也停放了两三辆清洁公司和维修公司的车辆，相信跟火患单位有关。

一名女佣多娜（47岁）在楼下受访时透露，自己就住在事发单位，事发时和两名60多岁的雇主、雇主儿子和另一名女佣都在熟睡中，回想起火患一幕，仍心有余悸。

“女雇主突然叫醒我，说是失火了，我闻到了烟味，随后也传来噼啪作响的声音。”

多娜表示，火势从主卧室开始迅速蔓延，越烧越大，屋内浓烟弥漫。

“我当下第一反应就是接水灭火，来回接了约5桶的水，雇主一家人也一起帮忙，大家都很紧张害怕。当时，我也没注意到地上都是水，奔跑过程中摔倒，手臂因此淤青肿胀，后脑勺也鼓出一个拳头大的包。”

眼见火势逐渐失控，多娜与雇主一家人逃出单位。“男雇主拨电向民防求助，我也前去敲邻居的门，让他们赶紧逃离。”