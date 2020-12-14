男女光天化日搞车震 居民报警

（早报讯）光天化日之下，男女疑在停车场搞“车震”，居民拍下视频，有人报警。

这起事件发生在白天，地点相信是本地某座多层停车场的一个楼层。

根据社交软件Whatsapp今天（12月14日）开始流传的一则视频，显示一辆银色轿车停在一个多层停车场，当时周围没有其他车辆。

画面显示，轿车内一对男女相信在搞车震，而车子面向组屋区，挡风镜下一览无遗。

根据视频显示，男子脱掉了衣裤，从司机座位跨过去副驾驶座。

居民拍下视频后，相信有人也同时报警，视频随后也被传开。

根据另一个视频显示，警方接获通报后到场，警车当时停在涉事轿车后方，一名警员下车，并要求已经穿上衣服的男子出示证件。

据观察，涉事的是一名短发、身穿线条上衣以及没戴口罩的男子，他下车后交出资料。

另一名女警则站在轿车的另一边待命。

资深律师陈其玉表示，除了两名在车上的涉事者，拍下过程的人也因为拍摄猥亵视频而违反影片法令。

无论是否为展出或发布用途，拍摄猥亵视频的初犯可面对不超过4万元的罚款，或不超过两年的监禁或两者兼施。

对于车上的涉事者，由于其中一人臀部显而易见，因此和光着身体在家里被邻居看到一样，触犯在公共场所公然与猥亵地曝露自己，有意侮辱女性尊严的杂项法令。

罪成者可面对不超过2000元或不超过三个月监禁，或两者兼施。两项罪行都属于可被提控的罪行。