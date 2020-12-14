（早报讯）油漆客工与女佣上床后求复合不果，在芽笼酒店客房内勒死旧爱，今早（12月14日）被判谋杀罪名成立，须接受死刑。高庭司法委员指出，客工在犯案前特地提出所有积蓄，并且找来绳子当“凶器”藏在口袋，杀人时也很有条理，种种行为指向他是蓄意夺命。

来自孟加拉的客工萨林（Ahmed Salim，31岁）闻判时没有表情，显得冷静。他不服所判，将通过律师向最高法院上诉庭提出上诉。

zaobao.sg日前报道，萨林被控于2018年12月30日傍晚时分，在芽笼金龙酒店三楼第307号房内，谋杀印度尼西亚籍女佣诺希答雅缇（Nurhidayati Wartono Surata，34岁）。案件于今年9月在高庭开审，司法委员蒋诗琦今早宣判。

早前审讯揭露，被告与女佣拍拖长达六年，一度谈婚论嫁。不过，从2018年初起，两人的关系开始恶化。同年12月初，被告发现女佣第二次劈腿。

法官认为，被告这时候开始萌生杀人意图，他找来一根长绳准备当“凶器”，并在2018年12月23日约女佣在金龙酒店见面。由于当时女佣承诺会与新欢分手，被告没有按计划杀人。然而，女佣当晚改变主意，拒绝跟新欢分手，但让被告说服上酒店开房最后一次。

案发当天，被告先去提出所有银行存款，并且把长绳藏在身上，然后前去酒店与女佣开房。两人发生性行为后，被告再次游说女佣，但后者表明不愿离开新欢。

法官指出，当被告发现复合无望，他决定杀死女佣，而且手段很有条理。他先用毛巾绕住女佣的脖子，使劲地把毛巾勒紧，接着拿出长绳继续勒紧女佣的脖子，最后把她的头部往左右扭了几下，确保她已断气。

法官认为，综合被告在案发前、案发时，以及他杀人后的行为，都说明他是蓄意和有计划地杀人，为此裁定他谋杀罪名成立。