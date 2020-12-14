【总理演讲】近一年努力后 我国抗疫能力更强

（早报讯）冠病暴发以来已近一年，新加坡是靠很大的努力与一点运气，顺利控制住疫情。李显龙总理指出，如今我国防御冠病的能力已加强，病毒检测和追踪能力也逐渐到位。

李总理今天（14日）发表全国讲话，汇报自年初冠病肆虐并影响全球后，我国在抗疫方面取得的进展。本地出现第一起冠病确诊病例是在今年1月23日，李总理总结说，过去近一年跌宕起伏，疫情带来许多不确定性，大家心中也曾焦虑及忐忑，但疫情近几个月总算控制下来。

他也赞扬国人在抗疫过程中展现坚强的韧性，努力适应冠病新措施带来的限制，让生活大致上回到正常的轨道。“大家应该为我们的抗疫成绩感到自豪。”

李总理指出，本地现在几乎每天都没有冠病社区病例，这与今年3月与4月单日超过1000起病例的情况有很大的差别。他说：“疫情初期，我们很担心超市的货源是否充足。今天超市的架子上满满的，大家购物时也冷静，买东西只是日常。”

“记得之前家长也担心孩子应不应该上学，但我们没有让疫情影响本学年。课外活动恢复了，准毕业生都考完试，正在等待成绩放榜。”

李总理指出，国人不会忘记今年4月与5月病毒阻断措施对生活带来的影响，但如今生活大致恢复正常，而大家能如常上班，并且在遵守不超过五人限制的情况下与朋友会面，这靠的是很大的努力和一点运气。

他说：“对大家来说，措施不容易适应，但它们是有效的。新加坡人展现了韧性，从容应对改变。我们的经济受到巨大的冲击，但我们没有让经济崩塌。尽管全球面对严重的经济失调，多数本地员工也还是保住了工作。”