【总理演讲】首批冠病疫苗月底运达 明年第三季可为每个人接种

（早报讯）我国卫生科学局研究疫苗临床试验资料之后，已批准美国辉瑞公司和德国合作伙伴BioNTech联合生产的冠病疫苗在疫情期间使用，政府订购的首批疫苗预计将在本月底运达。

李显龙总理周一（14日）下午发表演讲时也指出，我国将是全球最早得到冠病疫苗的国家之一，其他公司生产的疫苗则预计在未来几个月内运达。

为了尽早取得疫苗，我国政府已拨出10亿元，部分资金用来向好几个疫苗制造商订购疫苗，并早早地向最有可能成功的厂家支付定金。这些厂家包括莫德纳（Moderna）、辉瑞（Pfizer-BioNTech）以及北京科兴（SinoVac）。

李总理说：“如果一切按计划进行，我国到了2021年第三季，将有足够疫苗为每一个在新加坡的人进行接种。”

他指出，政府自从冠病疫情暴发以来就一直在幕后默默耕耘，确保我国能够取得疫苗。“能及早取得疫苗是整个公务员团队一起努力的成果……我要赞扬他们出色的工作，他们是帮助国家度过危机的幕后英雄。”

李总理也说：“我们也支持本地研究机构开发疫苗的努力，因为这为本地科学家和研究人员提供机会进行科技尖端的工作，同时这也是一种保险，以防全球供应链遭到干扰。”

此外，我国也与制药公司做出安排，促成在本地进行临床试验以及药物的开发，其中几家成功被吸引到本地建立疫苗生产能力。

李总理强调，我国就是通过这些努力建立多元化选择，“确保新加坡在排队取得疫苗的时候占有先机，而不是排在队伍的最后面”。