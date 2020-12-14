陈振声：我国将在保证公众安全前提下恢复经济活动

（早报讯）我国将确保经济活动以稳定、连贯而且可持续的方式恢复，并在保证公众安全的前提下，为企业提供延续性和信心，继续吸引投资以及为全球市场服务。

贸工部长陈振声周一（14日）傍晚在抗疫跨部门工作小组记者会上，阐述我国进入解封第三阶段之后，如何抓住机遇并克服当前遇到的各种挑战。

他指出，更多商业活动将在第三阶段恢复，以旅游景点为例，所能容纳的最大客流量将从50％提高至65％，商场访客也从每10平方米一人增加至每8平方米一人。

陈振声说，我国还将继续尝试新的方法，允许高风险活动安全地恢复，会展与奖励旅游就是很好的例子。

“有需要的商务人士或许无法在彼此的国家见面，我国将尝试让他们安全地在这里会晤，以便进行商务活动。这最终与风险管理有关，而不是消除所有风险。”

陈振声也说，我国将安全地与世界重建联系，以维持我国在游客和物流领域的枢纽地位。

“更多旅游者将获准以安全的方式进入新加坡以及在此过境，但我们也要对人数进行管控，确保输入病例不会让医疗系统超负荷运转。”

他也指出，我国在疫情中没有为了自身利益限制出口，这增强了全球商家对我国竭尽所能维持供应链运转的的信心。

陈振声也说，我国将继续吸引高价值长期投资，继续为国人创造良好的就业机会。

此外，陈振声也重申我国会继续分散商品和食品的供应来源，确保无论是遇到自然危害还是政策行动造成的供应链干扰，都能更有韧性。

他在总结发言时也说：“国人不该自满而且放松警惕，抗疫工作还没结束……否则我国就会像面对一波又一波感染的其他国家一样，经济复苏的步伐不断地被疫情扰乱。”