官方及商务人员通过新联系计划来新公干不必隔离

（早报讯）新加坡进一步开放边境，从明年1月中起，具有高经济价值的旅客、官方及商务人员可通过全新的新联系计划，在不必隔离的情况下在新逗留长达14天。

这些旅客入境后的聚合酶链式反应检测结果须呈阴性，在新期间也须每隔两天接受抗原快速检测。

通过新联系计划（Connect@Singapore）入境的旅客，只能在指定隔离设施活动，例如由新加坡博览中心改造而成、可供旅客入住、用餐和举行会议的一站式新设施Connect@Changi。

新计划下个月中开放供任何国家的高经济价值旅客、官方及商务人员申请，首批人员最快1月下半月抵新。我国会严格控制通过该计划入境的人数。

贸工部长陈振声今早（12月15日）参观仍在建造的Connect@Changi。他在之后宣布新联系计划时指出，我国将以受控及安全的方式重开边境，通过该计划等方式开放边境，可促进必要的全球商务交流，为我国航空枢纽及服务业的复苏作出贡献。

通过新联系计划来新的旅客须严格遵守相关条例，包括在入境后通过聚合酶链式反应检测，之后每隔两天也须接受抗原快速检测（ART）。他们也需全程使用“合力追踪”或SafeEntry。

这些旅客只能入住及在同一个指定设施内活动，最多五人一组。不同组可以参与同一场活动，例如正式及商务会议，但须采取适当安全距离措施。

这些旅客也能与我国居民或访客见面工作，不过两组人之间需有安全隔板。在指定设施工作的员工也须定期接受冠病检测。