推厕门看少女冲凉并恐吓老友妻 男子判监

（早报讯）男子到老友家做客，竟然推开厕所门，瞪大双眼看老友13岁的继女冲凉。他还因不满老友结婚后陪他的时间少，迁怒于对方的妻子，不但辱骂还恐吓要将她抛下楼。

现年30岁的拉马特共面对八项控状，主控官以其中五项提控，余项则交由法官下判时一并考量。

他昨天（12月14日）承认三项偷窃罪，一项偷窥罪及一项抵触防止骚扰法令罪。

根据案情，被告几乎每周都会到认识多年的好友家里做客，好友去年娶了29岁的妻子，还有个13岁的继女。

今年7月18日，老友的妻子拨电报警，指被告对他们爆粗口，撕烂他们的枕头，并在女儿冲凉时把厕所门推开。

调查揭露，今年6月，女生在厕所冲凉，被告不断开关厕所的灯，接着突然推开厕所门，由于厕所门已经坏了无法锁上，被告推开门时看到女生赤裸的身子。

女生吓得尖叫，被告将门关上，但没过多久又把门推开，侮辱女生的尊严。女生将衣服穿上回房，此后每当被告来他们家时也都紧闭房门，厕所都不敢上。

被告也因觉得老友去年娶妻后，陪他的时间越来越少，曾发多个语音给老友的妻子辱骂她，甚至恐吓说要将她从14楼丢下去。

被告还多次偷走昂贵物件便宜卖给“加龙古尼”，价值1899元的笔记型电脑卖15元。

被告是名偷窃惯犯，分别在今年7月2日和20日两天三次行窃，偷走一台价值800元的iPhone X，一台价值1899元的MacBook Pro和一支价值418元的Fitbit智能手表。

他将这些物品，以10元到20元之间的价格卖给“加龙古尼”。

控方指出，被告前科累累，要求法官严惩，判他坐牢至少11个月又八周。

被告求情时说已不会再犯，也没有再去老友的家。法官最终判他坐牢11个月又九周。