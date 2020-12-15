国大校园便利店 17岁店员偷拍女大生裙底

（早报讯）国大女生到校园内的便利店买卫生棉，发现被17岁店员偷拍，愤而报警。警方事后从被告手机的密码文件夹中，搜出31名女生的裙底照，揭发他在大学打工时，伺机偷拍女大生的行为。

被告案发时是一名理工学院学生，他面对四项抵触侮辱女性尊严的控状，他承认其中两项，其项交由法官下判时一并考虑后，昨天被判21个月缓刑监视和60个小时社区服务，晚上10时至隔天早上6时不得出门，母亲和外婆也得签保5000元确保他行为良好。他也不准使用手机或具有摄像功能的电子设备。

由于被告案发时未成年，媒体不得报道可能泄露他身份的资料。

根据案情，被告在国大校园内的便利店兼职打工。去年8月31日凌晨3时许，一名女大生到便利店购买卫生棉，当时店里没有其他顾客，被告趁她弯身选购卫生棉时，用手机偷拍女生裙底视频长达58秒。

当女生到柜台付款时，被告谎称要去检查价格，然而他却绕到女生背后蹲下来继续偷拍。他后来不慎将手机触碰到女生大腿，女生才惊觉自己遭偷拍。

当时被告否认偷拍，女生检查被告手机也找不到偷拍照片或视频，但她向保安投诉后又到警局报警。

调查显示，被告干案后，会将视频藏在用密码保护的文件夹，这也是为什么受害女生当场检查他的手机时，无法找到偷拍视频。