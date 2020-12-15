加利谷山的地段2亿8090万元价格卖出

（早报讯）新传媒集团（Mediacorp）位于加利谷山的地段已以2亿8090万元价格卖出，买家为鹏瑞利置地集团有限公司（Perennial Real Estate Holdings Pte Ltd）和该公司主席郭孔丰将联合拥有的PRE 10公司。这也是今年以来的最大私宅地段交易。

加利谷山地段原为新传媒制作电视和电台节目中心，面积达75万2015平方英尺，可容纳67栋两层楼的独立洋房，每栋的面积至少800平方公尺。

该地段属于99年地契，目前还剩下73年地契，在2019年发展总蓝图被划分为“公民与社区机构”用途。不过，新传媒已获市区重建局批准，可将地段重新发展为洋房项目。

不过负责该项目销售的房地产顾问公司世邦魏理仕（CBRE）和Showsuite Consultancy发布联合文告指出，PRE10公司完成交易后，可能探讨地段其他发展选项。

Showsuite Consultancy总裁卡南吉星（Karamjit Singh）也透露说，地段上周公开招标活动结束，共吸引了多方参与竞标，竞标价相当接近。

加利谷山地段前月推出市场求售，包含发展溢价（differential premium）和填补地契费在内，预示价超过4亿元。按地段面积而计，相当于容积率每平方英尺540元。每栋洋房土地价格约600万元，预计售价将介于1100万元和1400万元。