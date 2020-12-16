（早报讯）美国隔夜股在经济振兴计划有望出台以及新疫苗可能面市的提振下收高，其中纳斯达克指数创下收盘历史新高。

美国食品和药物管理局（FDA）发表报告指莫德纳（Moderna）冠病疫苗安全有效，市场认为疫苗可能会在不久后获得批准出售，大大提振投资情绪。

此外，美国两党重启新一轮经济振兴计划的谈判，也大幅改善了市场对经济的未来预期。

道琼斯指数周二上涨1.13%，报3万零199.31点；纳斯达克指数收涨1.25%，报1万2595.06点；标普500指数上升1.29%，报3694.63点。

新加坡海峡时报指数微跌1.42点或0.05％，闭市报2856.72。

今日可关注的股票：

1.吉宝资本控股（Keppel Capital Holdings）推出第二个吉宝数据中心基金（Keppel Data Centre Fund II），主要对亚太区和欧洲的数据中心进行战略投资。基金规模目标为10亿美元（13.3亿新元），至今已吸引金融机构投资者承诺注资超过5亿美元。

2.承兴大健康（Camsing Healthcare）子公司承兴健康福州医疗器械（Camsing Healthcare Fuzhou Medical Instrument）被中国福州闽江世纪金源会展中心大饭店起诉。饭店指公司拖欠多项款项，包括办公空间和货仓的租，共21万1000人民币（4万2997新元）。承兴大健康将寻求法律咨询以采取适合的行动。

3.复兴联合（Renaissance United）和非直接子公司Capri Investments被美国的Sawyer Falls公司起诉，并索取280万美元。

Sawyer Falls指Capri自2002年7月欠下40万4214美元，月息为8%。截至今年11月30日，总欠款达240万元。公司也声称Capri没有履行协议发展兴联合在美国的一个项目，因此索取一笔赔偿。

复兴联合表示，这些指控不实。

4.凯发集团（Hyflux）的司法管理人披露，自接管集团以来，已经接触五名之前表示有意投资公司的投资者，并持续与一些投资者协商。司法管理人也正在与14名新的潜在投资者讨论。由于有关讨论仍在非常初步的阶段，司法管理人无法披露这些投资者的身份。

凯发的司法管理人希望在明年1月31日或之前，确认一名适合的投资者。

5.吉宝企业旗下的吉宝置业宣布，已持有Cove Living公司的显著少数股权。这家初创企业进行总值460万美元（约610万新元）的A轮融资活动，吉宝置业是该融资活动中的牵头投资者。

Cove Living公司是东南亚增长快速的共享住宿企业者之一，目前在新加坡和雅加达分别拥有300个和250个客房。