SingPass添脸部扫描和“多用户短信双重密码”认证选项

（早报讯）即日起，电子政府密码（SingPass）用户在使用政府服务时可通过脸部认证登录，利用手机或电脑的内建相机扫描脸部确认身份，无需输入一次性密码。

此外，用户也可通过“多用户短信双重密码”（Multi-User SMS 2FA）的方式使用政府网上服务。这意味，年长者可选择将一次性手机短信密码(SMS OTP)发送到另一名手机用户，例如孩子。这么一来，当年长者利用SingPass进行网上服务时，孩子可接收一次性密码，协助父母登录网上服务。

政府科技局今早发文告指出，新添的选项是配合政府为各阶层民众打造亲数码环境的工作，旨在让用户更方便且安全地使用网上服务。

使用脸部认证方式登录的用户只需在输入电子政府密码身份（SingPass ID）和密码后，扫描脸部确认身份。这项功能备有安全措施，通过侦查科技避免他人利用照片或视频等方式登录。

政府科技局全国数码身份认证计划署高级处长郭国兴指出，脸部认证为用户提供另一个便利的选项，用户无需输入额外资料如一次性密码。因居住在海外并且没有本地注册号码接收一次性密码的国人，脸部认证方式也能满足他们的需要。

未有内建相机手机或电脑的公众目前可在一些公共地点，包括国内税务局(IRAS）纳税人与商业服务中心、淡滨尼天地的公共服务中心和公积金局碧山服务中心，使用脸部认证功能。当局会陆续增加这类地点。

至于多用户短信双重密码，当局表示这有利于那些需要他人协助登录网上服务的公众。例如年长者，他们可让孩子代为接收一次性手机短信密码。双方可以到任何SingPass柜台启动这个选项，须携带身份证。这项安排只让有关者接收一次性密码，协助对方登录网上服务，并不会通过这个手机号码发送其他讯息。