受疫情影响中低收入者 下月可申请冠病疫情复苏补贴

（早报讯）从明年1月18日起，中低收入员工和自雇人士可申请新的冠病疫情复苏补贴计划获得三个月补贴，根据符合条件每个月可获得最多500元或700元。

尽管政府已推出多项援助配套和就业计划，考虑到疫情对不少国人的生计造成长远影响，政府决定推出全新的冠病疫情复苏补贴（COVID-19 Recovery Grant）计划，为因疫情失业或收入受影响的中低收入者提供援助。

社会及家庭发展部今早发文告说明计划详情。

因疫情失业或强制放无薪假至少三个月的员工，可申请长达三个月、每个月最多700元的津贴。因疫情连续三个月平均减薪至少50％的员工，或是净营业收入（Net Trade Income）连续三个月平均减少至少50％的自雇人士，则可申请获得长达三个月、每个月最多500元的津贴。

申请者可从1月18日起上go.gov.sg/CRG查询并办理申请，申请时间是上午9时至晚上10时。社会及家庭发展部提醒公众应提前准备好须提交的文件，但也不必急着提交申请。补贴申请开放至明年12月31日。

需协助的公众可拨打ComCare热线1800-2220000，或电邮Ask_SSO@msf.gov.sg，或到社会服务中心预约时间办理申请。