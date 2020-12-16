新加坡小贩文化申遗成功 列入联合国教科文组织“非物质文化遗产代表名录”

（早报讯）在国人两年来的殷切期盼下，新加坡小贩文化终于申遗成功，成为我国首个列入联合国教科文组织“非物质文化遗产代表名录”中的项目。

这也我国继植物园2015年成功列入联合国教科文组织（UNESCO）的世界文化遗产名录后，第二次申遗成功。

联合国教科文组织保护的非物质文化遗产政府间委员会（IGC）今天召开第15届会议。IGC是在它所委任的国际专家评估团所做积极推荐下，于今天（12月16日）新加坡时间晚上10时许，正式宣布我国小贩文化列入非物质文化遗产代表名录。

文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉在消息宣布后，通过一段线上播放的预录视频，对新加坡申遗成功表示荣幸，并对所有本地小贩和新加坡人对申遗工作的支持，表示感激。

“新加坡小贩文化是新加坡和所有新加坡人的荣耀。它反映了我们活生生的文化遗产和多元文化社会特色，也是各种族、年龄和阶层新加坡人日常生活的重要一部分。”

唐振辉指出，新加坡小贩文化成功申遗也提醒了新加坡人有关韧性、应变和团结等价值观的重要。他也感谢国际评估团和IGC对新加坡申遗项目的推荐和支持，并承诺会持续维护我国的非物质文化遗产，遵循《保护非物质文化遗产公约》的精神，为保护非物质文化遗产的有关对话及合作做出贡献。

新加坡是在前年2月成为联合国教科文组织2003年《保护非物质文化遗产公约》的缔约国，并在去年3月底正式提呈申遗文件。负责审核申遗项目的国际评估团上个月中向IGC提呈报告，基于我国小贩文化满足所有申遗条件，推荐让它列入非物质文化遗产代表名录。

评估团认为新加坡小贩文化是新加坡人生活的一部分，在我国城市化发展进程中，为世代的新加坡人提供了身份认同感和延续性。

共有42个申遗项目争取列入今年的“非物质文化遗产代表名录”，其中25个项目获评估团推荐，包括我国的小贩文化。目前超过400个项目列入“非物质文化遗产代表名录”。