切除可疑喉部结节 吴作栋接受放射治疗

（早报讯）日前从喉部切除可疑结节后，荣誉国务资政吴作栋下来一个月将到医院接受放射治疗，确保体内没有癌细胞。

吴作栋12月17日在面簿发文，对外说明自己的健康状况。他透露自己过去四个星期，“已不知到过医院多少次了”。

现年79岁的吴作栋上月中旬到医院接受激光手术，击碎肾脏内长达一公分的大结石后，发现喉部有个可疑结节（nodule）。活检证实结节带有癌细胞。

吴作栋说，幸运的是，在切除结节后，颈部的核磁共振成像扫描（MRI）和胸部的电脑断层（CT）扫描都没发现有癌细胞的踪迹。

“不过，我还是要去接受放射治疗，以确保所有的癌细胞都被杀死。疗程共20次，历时四周，这是多特别的庆祝佳节的方式啊！”

吴作栋也说，他之所以公开自己的病历，是为了鼓励大家定期或每年进行健康检查，并呼吁国人善用政府推出的“定期体检，益您一生”（Screen for Life）活动。

该活动旨在帮助低收入家庭的合适者，在社保援助计划（CHAS）诊所进行健康检查。吴作栋不忘补充，他的体检未获政府津贴。

“对于那些喉咙可能出现肿块，以及声音出现变化的人，请找耳鼻喉科医生。如果你忽视、拖延或拒绝治疗，都可能会付出昂贵代价。”

看见近日经常倾盆大雨，吴作栋有感而发说：“我生命中的雷阵雨终将过去。我期待在农历新年前出现晴空万里，更期待此后更多的好年景。”