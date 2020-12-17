大士西延长线 断路器线圈更换工程完成

（早报讯）陆路交通管理局、SMRT和总承包商阿尔斯通（Alstom），已完成大士西延长线所有断路器线圈的更换工程。

断路器的线圈（Trip coils）是用来隔离有故障的电缆。

当局今年10月28日宣布，在今年年底之前，让法国信号系统供应商阿尔斯通更换所有113个断路器线圈。

陆交局今早（12月17日）发文告说，上个月东西线延长线在周末提早结束运作，使更换工程得以快速完成。

启用才三年多的地铁大士西延长线因电缆损坏引发严重电力故障，这条东西线延长线上个月起在周末提早结束运作，让阿尔斯通更换所有113个断路器线圈。该地铁线明年也会在部分周末“早关迟开”或星期天全天关闭，更换150公里长的电缆。

今年10月14日傍晚，南北与东西线和环线部分服务因电力故障相继中断。在长达三个半小时的故障中，共约12万3000名乘客受影响，当中有6500名乘客受困南北与东西线地铁车厢内，环线车厢内则有约275人。

调查显示，最初的电力故障是因为距离大士连路站约500米处的电缆损坏，而设在大士西路站的断路器因线圈故障而失灵，未能及时将故障电缆隔离起来。大士车厂变电站的电力供应因此被切断，影响东西线和南北线部分路段的列车服务。