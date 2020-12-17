N水准今天放榜 77.7％考生升上中五

（早报讯）2020年剑桥N水准会考今天（12月17日）下午放榜，本届能升上中学五年级的学生比率达77.7％，高出去年1.1个百分点。

全国有9321名普通学术源流学生参加会考，99.7％取得至少一科及格，获颁证书，其中有77.7％能升上中五。

升上中五的条件是，英文和数学分别不能差过五分的等级，另加上成绩最好的三科（ELMAB3），总分不能超过19分。

今年有43.2％的普通学术源流考生也在科目编班计划下报考O水准科目。他们的N水准会考成绩及O水准科目的学校毕业预考成绩若符合升学标准，也可升上中五。O水准成绩明年1月公布。

此外，今年有4156名普通工艺源流学生参加N水准会考，98.5％至少一科及格，获颁证书，毕业后可升上工艺教育学院。这个比率略高于去年的98.1％。

英文、数学和成绩最佳三个科目（ELMAB3）的总分在12分或以下的普通学术源流考生，可报读理工学院预科班（简称PFP），直接到理工院修读一年基础课，再修读专业文凭课程。PFP提供1500个学额，并于O水准成绩公布当天开放报名。

考获19分或以下的普通学术源流考生则可申请理工学院直接入学计划（简称DPP），先到工教院修读两年的高级NITEC课程，若成绩达标可直接升理工院。DPP提供1200个学额，今天起可报名。

因冠病防疫措施需要，考生今年改在中学课室领取成绩单。私人考生的成绩单则与往年一样，由当局通过邮寄方式寄到考生提供的邮政地址。

考生也可凭个人电子政府密码（SingPass），到新加坡考试与评鉴局（SEAB）网站www.seab.gov.sg查看成绩。成绩查询系统将开放至本月31日。