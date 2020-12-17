乱拳打死和事佬 三男逃死罪

（早报讯）3名孟加拉男子酒后在餐馆闹事，男子上前劝架结果与对方发生争执，不但被拳打脚踢，还被拉起头猛摔向路面，最后伤重横尸芽笼后巷。原本被控谋杀的三名被告获减控后，昨天（12月16日）被判罪成，其中一人被判坐牢6个月，如今已刑满出狱。

三名被告分别是来自孟加拉的惹再（32岁）、惹纳（38岁）和莫拉（34岁），他们被指在2017年7月9日早上6时50分许，在芽笼24A巷造成42岁的林良达身亡。三人皆不认罪，经审讯后，昨天被判罪成。

三人原本以谋杀罪被控上法庭，不过控方后来将惹再的控状改为蓄意伤人，惹纳和莫拉的控状则减为蓄意重伤，三人因此逃过死刑。

庭上揭露，三名被告的友人萨努瓦供证时说，他当天与被告等人到克拉码头通宵喝酒，随后到上述地点用餐。由于食物迟迟未端上来，结果他们与餐馆老板陈伟立起争执。

死者并不认识陈伟立和被告等人，他见状后上前劝架，怎料混乱中竟挥拳打中惹纳。三人被激怒，气冲冲地走向死者，惹再把他拉到马路旁。

死者尝试逃跑，惹纳和莫拉追上前，惹纳不但拉死者的头发，还多次殴打他的颈项，直到他摔倒在地上。莫拉则从死者身后起脚踢他的头。

当死者起身逃命时，莫拉竟抓着死者的颈项，把他举起再抛向闸门，然后再拉着死者的头猛摔向路面，死者颈项被扭歪。三人离开之前，惹纳又向死者颈项两次挥拳。

电眼也拍到，死者事发后起身走了约50至200米，但因伤势严重，最后虚弱地坐在马路旁。