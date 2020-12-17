夜店开会唱歌 八人全被罚款

（早报讯）刚找到人出钱投资夜店，没想到就碰上疫情，夜店老板称为解决亏损问题召开“股东会议”，请来12人在夜店喝酒唱歌，无视阻断措施条例。夜店老板昨天（12月16日）被判罚款7500元，另外七人则被罚款2800元至3000元之间。

夜店老板张国顺（34岁）在庭上叹说：“疫情我们经营夜店的影响很大！”

张国顺面对三项触犯冠病19（临时措施）法令的控状，他承认其中两项罪名，余项交由法官考虑后被判刑。

除了张国顺以外，另外七人昨天承认一项触犯冠病19（临时措施）法令的罪名后被判刑。他们是张国顺的女友白丽敏（26岁）、白丽敏的友人王雪瑜（21岁）、夜店股东洪国祥（32岁）、投资人陈文（25岁）、准投资人张开晨（29岁）、夜店经理邓崇春（46岁）、以及另一名股东的中国籍女友张敏（28岁）。

七人之中，除了张敏被判罚款2800元以外，其余六人被判罚款3000元。

根据案情，张国顺在今年5月29日晚上8点，约了夜店股东及投资人到亚拉街的夜店开“股东会议”，讨论该怎么解决夜店因为疫情面对亏损的问题。

当时阻断措施还未解除，张国顺知道聚会是违法的，但还是觉得众人有“面谈”的必要。张国顺当时带女友一起参加，其他人也有人带了各自的朋友赴会，13人因此就聚集在一起。

警方接获通报后半夜突击检查，警员发现13人分为两房聊天、喝酒及唱歌，当场将他们逮捕。

陈文求情时说，他和其他人今年1月才刚投资夜店，没想到就遇到疫情。