无罩男对巴士车长又打又骂 监16周罚1000元

（早报讯）出门搭巴士没戴口罩被提醒，男子心生不满，动口也动手，辱骂巴士车长之余还动手打伤对方。

在巴士上耍流氓的男子昨天（12月16日）认罪，被判坐牢16周及罚款1000元，他相信也本地首起因为没有遵守防疫措施、殴打车长而被治罪的人。

53岁的男被告贾法利（Ja’afally Bin Abdul Rahim，无业）昨天承认一项蓄意伤人罪和一项抵触冠病19（临时措施）（管制令）条文。他所面对的另一项滋事罪则交由法官下判时一并考虑。

贾法利今年9月15日下午2时45分，在巴西立1通道登上一辆21号巴士。由于贾法利上车时没戴口罩，巴士车长于是出言提醒。怎料这令被告不悦，开始对车长大呼小叫。被告越骂越气，还走到巴士车长旁比手画脚，继续辱骂他。巴士车长见被告的裤袋里插着一把刀，因此一声不吭继续开车。

主控官在庭上播放的巴士电眼画面显示，巴士车长没有做出任何回应或反击，但被告却不断辱骂，甚至越靠越近。

过了两个巴士站，被告越骂越凶，巴士车长觉得自己已无法继续驾驶，于是打开车门让乘客下车。被告这时不仅动口还开始动手，推巴士车长的肩膀，拉下他的墨镜，还抓住车长朝他的脸挥拳。

直到有路人上前制止，将被告拖下巴士，他才停手，整个过程长达12分钟。