年长者及较小组屋类型住户最容易相信假信息

（早报讯）假信息以假乱真的手法五花八门，容易让人防不胜防。一项调查显示，年长者以及一房至三房式组屋居民这两个群体，更容易落入错误信息的陷阱。

此外，不少公众收到亲朋好友发来的信息后，基于对他们的信任，会不假思索就转发，这也成为了假信息能够迅速转播的最大因素。

李光耀公共政策学院政策研究所（IPS）针对2000多名新加坡人展开调查，了解他们对媒体的信任，以及是否能具备辨别真假信息的能力。

根据团队今天（12月17日）公布的报告，在传统媒体当中，电视不仅是受访者最常用来涉取新闻的渠道，也是他们最相信的媒介，有74％认为电视“值得信赖”或“非常值得信赖”。其他备受信赖的媒体依序为报纸（70.1％）、广播（67.6％）和新加坡主流媒体网站（61.6％）。

尽管面簿和WhatsApp等社交媒体和通讯平台享有极高的使用率，但受访者对这两种平台的信任度非常低。只有9.4％和8.8％受访者分别表示会相信通过社交媒体和通讯平台收到的时事和新闻信息。

至于散播假信息常用的渠道，受访者最常通过WhatsApp等通讯平台接触到假信息。其他较常含有假信息的还包括社交媒体平台、只限网络运作的本地新闻网站或博客以及论坛。

为了更好地评估受访者辨别假信息的能力，团队对一则新闻报道“动了手脚”，包括篡改网址、使用错误语法和标点符号等。

调查结果显示，少于三分之一（32.5％）受访者不信任这则新闻。其余受访者当中，有27％认为这则新闻“有点值得信任”，另有40.6％认为“可以信任”或“非常信任”。

团队进一步研究后发现，不少年长者相信这则新闻，反映该群体会更容易落入错误信息的陷阱。团队也发现，住在公共房屋，尤其是一、二及三房式组屋单位的居民，比私宅住户更容易相信假新闻。