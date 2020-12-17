傅海燕：小贩文化申遗成功是我国文化史上里程碑 政府将继续支持小贩行业的传承

（早报讯）新加坡小贩文化申遗成功是我国文化史上重要里程碑，永续发展与环境部部长傅海燕呼吁国人继续支持和爱护小贩文化，政府下来也准备推出更多措施支持小贩行业的延续与传承。

我国小贩文化昨晚（12月16日）正式列入联合国教科文组织“非物质文化遗产代表名录”，傅海燕今天下午同文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉一同走访锦茂小贩中心，感谢小贩为新加坡所做的贡献。

傅海燕接受媒体访问时说，此次申遗成功在我国文化史上是一项重要程碑，也是一项很大的突破。“我们国家的历史短浅，但仍有这样一个凝聚国人认同感的小贩文化。这主要是因为小贩文化获各种族、宗教及背景人士的支持。”

傅海燕指出，过去几个月，小贩中心保持开放，在疫情下扮演重要的社会角色，除了售卖国人所需的食物，为维持着社区的联系。

她希望国人下来继续支持和关心小贩文化，各尽一分力推动它的延续和传承。至于政府是否有新措施进一步推广小贩文化，傅海燕表示，政府在准备一些项目。“我们期待下来有更多宣布。” 此外，傅海燕也提醒国人继续维持小贩中心清洁卫生。

唐振辉受访时强调，随着我国申遗成功，国人下来应各尽所能，支持和传承小贩文化，确保后代国人继续享有小贩美食。他指出：“小贩文化的意义不仅是美食，它蕴含着食物背后的历史，而小贩中心也代表着新加坡，是各种族和阶层人士的汇聚点。”

两位部长今天除了给小贩派发庆祝我国申遗成功的贴纸，也为一幅印有国人绘图作品的横幅主持推介仪式。这些绘图是国家文物局为让国人向小贩致敬而举办的创作比赛得奖作品。