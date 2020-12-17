八个多月以来新高 24起境外输入冠病病例多数从印度与英国入境

（早报讯）本地今天（12月17日）单日新增的24起境外输入冠病确诊病例，13人是本地居民，当中六人从印度返新，其余者则分别从印度尼西亚、英国、奥地利与缅甸回国。

虽维持零社区病例的纪录，本地今天的单日新增境外输入冠病病例创八个多月以来的最高纪录，达24起。这些境外输入病例，八人从印度入境，七人从英国入境，约半数是从国外返新的新加坡籍公民或永久居民。

根据卫生部文告，他们在抵达新加坡后，都已在履行居家通知或接受隔离。

这是本地两个多月以来单日新病例最高的一次。我国今年9月29日的单日新增病例为27起。

过去数月，境外输入的冠病病例一般也不超过20起。上一次境外输入病例达24起是在今年3月29日，即冠病阻断措施实施以前。这也意味着今天的单日新增境外输入病例创下八个多月以来的最高纪录。

今天从印度返新的确诊病例包括三名有关联者，其中一名45岁男子和40岁女子是本地公民，另外一位22岁女子则持印度国籍，也持有本地学生证。

境外输入病例中也包括一名持特别准证的61岁男船员。船只从印度尼西亚航行至本地，男子在抵境后没有下船；他在于本月10日出现冠病症状后，直接被救护车送往医院接受治疗。

男子也是24个确诊病例中，唯一在确诊前就出现冠病症状的病例。

另外九名确诊病例，有四人是从印度、印度尼西亚和马尔代夫入境本地的工作证或工作准证持有者，五人则是从英国抵境的持眷属证件者。

卫生部证实今天没有社区病例，也没有客工宿舍病例。这是本地连续12天没有出现社区病例。

截至中午，本地累计病例达5万8377起。