小一生1月4日回校 小二至小六生5日开学

（早报讯）新学年明年1月4日开始，教育部幼儿园和小学将让K1和小一新生在这一天开学。其他K2和小二至小六的学生不必返校，他们将在隔日，也就是1月5日开学。这是为了确保学校在开学第一天，能更有效地实行安全距离措施，协助新生熟悉环境。

教育部幼儿园一年级（K1)和小一新生可由一名家长陪伴进入学校，并陪同孩子参与迎新。

中学各年级学生则如期在1月4日开学，初级学院和励仁高中学生也照旧在1月11日开课。

教育部今天发文告公布新学年开课的安排。教育部指出，学校将允许K1与小一学生的一名家长陪同孩子到学校，熟悉新环境。教育部幼儿园的学生托管中心当天将不会开放给K2学生，以便接待K1新生的家长。至于小学的学生托管中心，则如常在当天下午开放给小二至小六的学生。

所有中学、初院和励仁高中如期开学，家长送孩子上学后便得离开，不能在校园逗留。

学校会继续实行安全管理措施，包括体温检测、安全距离等。校方暂不会要求学生携带“合力追踪”便携器。

此外，明年2月中至2月底，符合防疫准则的部分体育活动将恢复举办全国校际运动会。3月底至5月初，针对中学、初院以及高中的青年节艺术汇演也会复办，只有符合准则的活动能恢复。所有活动须执行安全管理措施，并做相应调整，确保学生的安全。教育部正在探讨如何调整合唱团活动，以便学生能参与青年节。

针对年龄层较小的初级赛事和C赛事（C Division）原定明年下半年举行，教育部届时会公布详情。

另一方面，特需学校将如期于1月4日开课，实行与主流学校相同的安全措施。