朋友英文不好要考私召车牌照 阿叔请枪手为友代考监四周

（早报讯）友人患胃癌需化疗无法长时间工作，想参与私召车考试又担心英文不好过不了，阿叔为友人出谋划策，教唆另一名友人代替他去参加考试，结果代考被揭穿。

被告是62岁的黄财，他面对一项冒充他人欺骗的控状，指他在今年2月1日，教唆何耀鹏（59岁）冒充陈财明（52岁）的身份替他参加私召车司机职业执照考试（Private Hire Car Driver’s Vocational License Test）。

案情显示，被告和陈财明在2019年期间在一家咖啡店聊天，得知一直是当罗厘司机的陈财明，因正在接受胃癌化疗，无法长时间工作。

被告建议陈财明考虑做私召车司机，但陈财明告知他不会说或写英文，无法通过需用英语进行的私召车司机职业执照考试。

被告向陈财明建议，他可以代表陈财明参加考试。陈财明同意，随后于今年1月2日预订考试时间。然而，被告本人因曾被发现试图为其他人参加考试，早已被列入黑名单。

因此，被告与他的朋友何耀鹏接触，让他代陈财明进行考试，何耀鹏同意。

今年1月2日上午11时许，被告前往陈财明的住所，领取他的个人证件，包括他的身份证、驾照、备用手机和银行提款卡，将这些物品交给何耀鹏，以便他冒充陈财明。

当天，在考试中心，何耀鹏假装是陈财明，坐在陈财明的位置上参加考试。不巧的是，火眼金睛的考官发现有猫腻，进而揭发这场骗局。

法官最终决定判被告坐牢四周。（人名译音）